Протягом найближчого тижня гривня зміцниться - експерти

На цьому тижні очікується зниження курсу долара до гривні, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,6 грн.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Протягом найближчого тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,6 грн", - йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначають, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,6-0,8%. Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,82 грн до 26,60 грн (-0,8%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час знизилися з 26,79/26,81 до 26,64/26,66 (-0,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,67/26,89 до 26,51/26,73 (-0,6%).