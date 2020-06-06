Країни ОПЕК+ збираються на онлайн-засідання

Засідання Конференції країн Організації експортерів нафти (ОПЕК) та міністерська зустріч у форматі ОПЕК+ пройде у суботу, 6 червня, у режимі відеоконференції.

Про це повідомили в пресслужбі ОПЕК, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"179-е засідання Конференції ОПЕК та 11-е міністерське засідання ОПЕК та не-ОПЕК, які спочатку планувалися на 9 та 10 червня 2020 року відповідно, пройдуть з допомогою відеоконференції у суботу, 6 червня 2020 року", - заявили в ОПЕК.

Спочатку пройде конференція ОПЕК, після чого відбудеться міністерське засідання країн-членів ОПЕК та країн, які не входять до нафтового картелю на чолі з Росією. Ця віртуальна зустріч міністрів у форматі ОПЕК+ запланована на 16:00 (CET).

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Очікується, що під час засідань країни-експортери нафти обговорять реалізацію попередніх домовленостей щодо скорочення нафтовидобутку, а також приймуть рішення щодо того, яке скорочення буде у наступні місяці, після квітневої угоди про історичне зниження видобутку у травні-червні на 9,7 млн барелів/добу.