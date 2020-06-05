Міжнародні резерви України у травні скоротилися на 1,3%

За підсумками травня 2020 року міжнародні резерви України скоротилися на 1,3% - до 25,3 млрд дол. США (в еквіваленті).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Станом на 01 червня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 371,8 млн дол. США (в еквіваленті). У травні вони зменшилися на 1,3%, втім, залишаються на рівні, близькому до показників початку року. Зниження резервів упродовж минулого місяця пов’язане насамперед із погашенням значної частини цьогорічних зобов’язань за державним боргом", - ідеться у повідомленні.

Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначили кілька чинників, і насамперед - операції уряду з управління державним боргом.

На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 1476,1 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 1009,2 млн дол. США сплачено за облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП), 337,7 млн дол. США – за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими у валюті, 60 млн дол. США – за зобов’язаннями перед МВФ, решта коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами.

У НБУ додали, що ці витрати з резервів були частково компенсовані новими надходженнями у розмірі 418,8 млн дол. США, зокрема за рахунок розміщення валютних ОВДП на 368,8 млн дол. США.

Другим чинником пресслужба називає операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Пропозиція валюти з боку бізнесу продовжувала перевищувати попит, тож, користуючись сприятливою ситуацією, НБУ викуповував надлишок валюти і поповнював міжнародні резерви.

"Загалом у травні Національний банк викупив 660,6 млн дол. США. Інтервенції з продажу валюти не проводились", - констатував регулятор.

Третім чинником стала переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). Минулого місяця їхня вартість збільшилася на 73,4 млн дол. США (в еквіваленті).

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Нацбанку, підсумували у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, за дними НБУ, міжнародні резерви України у квітні 2020 року зросли майже на 0,8 млрд дол. США і станом на 1 травня становили 25,7 млрд дол.