Збій у системі Приват24 усунули

ПриватБанк усунув збій в системі додатка Приват24, який стався приблизно з 10 ранку 4 червня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, станом на 12.30 вхід у додаток здійснюється безперешкодно.

Як свідчать коментарі відвідувачів на сторінці банку в Faceboоk, збій стався близько 10-ої ранку.

Близько 11 ранку ПриватБанк повідомив про аварію в мережі.

"Авторизація у Приват24 та дзвінки до контакт-центру банку тимчасово недоступні. Незручності у найближчий час будуть усунуті нашими спеціалістами", - зазначили в Приваті.

При цьому, процесинг ПриватБанку, мережа банкоматів та оплата картками у торговельній мережі та інтернеті працювали у звичайному режимі.

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Також, працювала підтримка у чаті на сайті банку та в особистих повідомленнях сторінки на Faceboоk.