Газ для промисловості у червні дешевшає на 20%

Газ для промисловості, що реалізується НАК "Нафтогаз України", у червні дешевшає на 19-20,7%, в залежності від умов поставки.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Нафтогазу.

Зокрема, за умови відсутності боргів перед НАК, здійснення попередньої оплати та закупівлі значних обсягів газу (понад 50 тис. кубометрів), блакитне паливо коштуватиме 2 713 грн за тис. кубометрів (без ПДВ). Для решти промислових споживачів газ пропонується за ціною 3 182 грн за тис. кубометрів (без ПДВ). У порівнянні з цінами травня, ці показники нижчі на 19-20,7%.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" у травні знизив ціни на газ для населення на 21% – до 2 300 грн за тис. кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів, витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).