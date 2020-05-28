Україна на 14% збільшила експорт готової та консервованої риби

За I квартал 2020 року експорт української готової та консервованої риби збільшився на 14% - до 1,9 млн дол. США.

Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства за даними Держстату.

"Протягом січня-березня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 980 тонн готової та консервованої риби на 1,9 млн дол. США. Такий результат у грошовому вимірі на 232 тис. дол. США (14%) більше, ніж за аналогічний період 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільшими покупцями цієї товарної позиції (у грошовому вимірі) стали Молдова (300 тонн на 510,3 тис. дол. США), Грузія (203 т на 269,1 тис. дол. США), Білорусь (82 т на 165,5 тис. дол. США), США (31 т на 134,1 тис. дол. США) та Ізраїль (82 т на 134,1 тис. дол. США). На долю цих країн припадає 64% експортних поставок готової та консервованої риби. Також значні поставки здійснено до Узбекистану, Азербайджану та Німеччини.

За товарними позиціями найбільше експортовано: сардин, сардинели, кільки або шпротів – 750 тонн на 914 тис. дол. США; оселедців – 14,6 т на 52,4 тис. дол. США; скумбрії – 8,1 т на 23,5 тис. дол. США; анчоусів – 6,2 т на 62 тис. дол. США; лосося – 1,4 т на 30,1 тис. дол. США.

Як повідомлялося, протягом січня-березня 2020 року Україна поставила на зовнішні ринки риби та ракоподібних на 5 873 300 дол. США.