Ощадбанк розширив можливості для бізнесу отримати доступні кредити 5-7-9%

Ощадбанк розширив можливості підприємців, які мають бажання отримати кредит за державною програмою підтримки малого бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Ощадбанк розширив можливості підприємців, які мають бажання отримати кредит у рамках державної програми підтримки малого бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%». Бізнес-клієнти вже можуть подавати заявки до банку щодо фінансування за оновленою програмою", - йдеться в повідомленні.

Основні оновлення умов програми: збільшено максимальну суму кредиту з 1,5 млн до 3 млн грн, розширено коло суб'єктів підприємництва, які можуть скористатись програмою. Відтепер подавати заявки на кредит можуть підприємці з річним доходом до 100 млн грн, а для кредитів на рефінансування – до 10 млн євро.

Також розширено перелік цілей, на які підприємці можуть брати кредит. До попереднього списку додається придбання нежитлової нерухомості (без права її передання третім особам), придбання франшизи для реалізації суб’єктом підприємництва інвестиційного проєкту, фінансування оборотного капіталу як частини інвестиційного проекту.

У банку додали, що розпочали пільгове кредитування суб'єктів підприємництва на покриття постійних операційних витрат (з виплати зарплати, оренди, охорони, комунальних послуг тощо) для подолання наслідків COVID-19 під 3% річних.

Також фінустанова розпочала пільгове кредитування підприємств – виробників лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання під 3% річних.

Крмі того, передбачено можливість рефінансування кредиту будь-якого банку під 0% річних (така ставка діятиме до квітня 2021 року).

Як повідомлялось, Ощадбанк є одним із лідерів програми «Доступні кредити 5-7-9%». З початку дії програми підприємці отримали кредити в Ощаді на загальну суму понад 87 млн грн.

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Уряд ухвалив постанову для старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» із 1 лютого 2020 року.

Умови участі у програмі кілька разів переглядалися з метою ширшого залучення підприємців до кредитування в умовах карантину.

Так, 29 квітня урядом було уточнено категорію суб’єктів підприємництва, які зможуть стати учасниками програми «Доступні кредити 5-7-9%», та знято обмеження щодо максимальної суми кредиту для рефінансування під нульову процентну ставку.

Станом на 20 травня доступні кредити 5-7-9% надають уже 11 банків. Чотири державних – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Та сім комерційних – "Банк Восток", Кредобанк, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Альянс банк, Банк "Львів" та ПУМБ.