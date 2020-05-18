Укртранснафта ліквідувала незаконну врізку до нафтопроводу «Дружба»
Про це повідомляє пресслужба Укртранснафти.
"На місці ушкодження труби було виявлено відвід для несанкціонованого відбору нафти довжиною понад 250 м. Аварійно-відновлювальна бригада товариства оперативно ліквідувала зловмисне пошкодження нафтопроводу. «Дружба» працює у звичайному режимі та продовжує забезпечувати надійну перекачку нафти для потреб європейських НПЗ", - зазначили в Укртранснафті.
За фактом вчинення правопорушення відкрито кримінальне провадження.
Як повідомлялося, впродовж минулого року Укртранснафта ліквідувала понад два десятки незаконних врізок до нафтопроводів, більша частина з яких припадає саме на магістральний нафтопровід «Дружба». У 2019 році Укртранснафта витратила на ліквідацію «врізок» понад 600 тис. грн.