Wizz Air почала продаж квитків з Харкова до Вроцлава на 24 травня

У Харкові авіакомпанія Wizz Air почала продаж квитків на 24 травня до польського Вроцлава, хоча питання відновлення пасажирських авіарейсів в Україні ще не вирішено.

Коментар з цього приводу журналістам надав комерційний директор міжнародного аеропорту "Харків" Владислав Ільїн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, поки ще усі пункти пропуску в аеропортах України зачинені, бо кордони закрито. Авіакомпанія Wizz Air почала продавати квитки, бо очікує, що уряд зможе вирішити це питання до 24 травня", - зазначив Ільїн.

За його словами, старту авіаперевезень має передувати рішення уряду щодо введених раніше карантинних обмежень.

"Відомо, що деякі європейські авіаперевізники вже на початку травня відновили низку напрямків, наприклад, із Відня та Будапешта", - додав Ільїн.

За його словами, кількість маршрутів буде збільшуватися: "В червні можливе повне відновлення авіаперевезень".

Робота аеропорту, уточнили кореспонденту Укрінформу в його пресслужбі, поки що не відновлюється: "Чекаємо на рішення центральних органів щодо карантину".

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Між тим, на сайті аеропорту оголошено ціни на квитки до Вроцлава на 24 травня: знижка до 50%.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

Карантин продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень знята.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.

На Харківщині кількість хворих на COVID-19 зросла до 623, у тому числі 28 нових випадків виявлено за минулу добу. Померли в області 19 людей, 80 одужали, продовжують хворіти 524 людини.