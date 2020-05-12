Авіаційна промисловість переходить до використання нових матеріалів - Богуслаєв

Авіаційна промисловість переходить до використання композитних матеріалів. Запорізькі авіабудівники поступово освоюють виробництво композитних лопатей і переконані, що вони замінять вироби з алюмінію і титану.

Про це журналістам сказав президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв.

"Авіаційна промисловість стоїть на порозі нової революції в частині застосування нових матеріалів. Алюмінієва і титанова частина закінчується. Вважаю, років за 50 буде застосовуватися цього матеріалу мало, а в основному застосовуватимуться композитні матерали. У них великий ресурс, вони не гниють, не псуються на сонці, на морозі. Технологія виготовлення значно легше. У наступному столітті, впевнений, будуть повністю композитні автомобілі, літаки і композитні кораблі", - сказав Богуслаєв.

За його словами, вже в цьому місяці він планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським й обговорити питання розвитку вітчизняного авіабудування.

Як повідомлялося, "Мотор Січ" готується випускати композитні лопаті. Для їх виробництва було підготовлено персонал, закуплено унікальне високотехнологічне обладнання, аналогів якому немає на території України. Випуск композитних лопатей планували налагодити на виробництві вже цієї весни, але через карантинні обмеження терміни дещо змістилися.

Цього року підприємство має намір завершити сертифікацію вертольота МСБ-2 "Надія". Гвинтокрила машина належить до класу легких вертольотів і на 40% складатиметься з композитних матеріалів.