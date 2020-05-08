Ольга Кошарна, експертка з питань енергетики

Українську енергетику накриває зелено-вугільний парадокс. У цього явища вже навіть є власна сторінка у Вікіпедії, де сказано: парадокс – при значному зростанні обсягу потужностей «чистих» вітрових та сонячних електростанцій в енергосистемі виникає необхідність збільшення виробництва електроенергії на вугільних теплоелектростанціях, що мають шкідливі викиди. І поки частки перших двох видів електроенергії ростуть, доводиться зменшувати базове навантаження атомних електростанцій, які не мають шкідливих викидів в атмосферу. Все це відбувається тому, що «зелені» видають енергію залежно від пори доби і погоди і їх треба чимось підстраховувати, аби видача електроенергії споживачам була стабільною. Мирним атомом цього не зробиш – система дуже інерційна, “гратися” нею - включаючи-відключаючи - неможливо. А ось вугільні станції більш гнучкі. Шкода лиш, що крім енергії, вони генерують саме ті викиди, для боротьби з якими ми й почали розвивати відновлювальні джерела енергії. Декарбонізація атмосфери в Україні призводить до посилення карбонізації – парадокс!

Днями стало відомо, що «Енергоатом» має намір знизити завантаження блоків АЕС на понад 3000 МВт. Це дуже багато. Дуже багато дешевих кіловат, які доведеться замінити дорогими «зеленими» та вугільними. Укрінформ поговорив з медіа-директором асоціації "Український ядерний форум" Ольгою Кошарною про те, чи вдасться виправити ситуацію і хто заплатить, якщо ні.

НЕ ЗУПИНЯТИ АТОМ – ПОЧНУТЬСЯ БЛЕКАУТИ

– Ольго Павлівно, днями з’явилася інформація, що Енергоатом має намір знизити завантаженість блоків АЕС більш як на 3000 МВт. Як ви це оцінюєте? Що взагалі відбувається?

– Насамперед, не погоджуюся з істерією, яку підняли зараз деякі діячі, що все відбувається на користь Ріната Ахметова. Він просто максимально використовує вигідну ситуацію, але до неї довели не олігарх з «Енергоатомом», а державні інституції. І відбувалося це роками. Міненергетики, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольний комітет, Верховна Рада, яка в 2017 році врахувала всі лобістські побажання «зелених», які не відповідають за баланс енергетики.

Те, що наша об’єднана енергосистема завалиться, було зрозуміло ще до неконтрольованого росту встановлених “зелених” потужностей

Водночас, те, що наша об’єднана енергосистема завалиться, було зрозуміло ще до неконтрольованого росту встановлених “зелених” потужностей. Бо Об’єднана енергетична система України (ОЕСУ) не мала достатніх маневрових потужностей, які могли б підключатися на пікове споживання. За норми 15% встановлених маневрових потужностей у нас був дефіцит – ледве 8% ще до неконтрольованого приросту потужностей на ВДЕ. Перш за все, це мали б бути гідроелектростанції, гідроакумулюючі станції.

Не від хорошого життя в нашій енергосистемі зараз використовуються ТЕС для маневрування на вугіллі. Відверто, це варварство. Але нам не пощастило з водними ресурсами – посуха триває ледве не з 2015 року, маловоддя. А газотурбінних АЕС, що працюють на газу, у нас немає. В Німеччині, наприклад, саме вони використовуються для швидкого підйому потужності, а у нас – роздовбані вугільні блоки.

В Україні діє лобістський закон в інтересах окремих бенефіціарів, яким “зелений” тариф прив’язаний до валюти. Ми в цьому - просто унікуми, ніде в світі подібних умов немає

– Виходить, треба було подбати про ці 15% ще до запуску альтернативної енергетики?

– Так, безумовно. А натомість був прийнятий лобістський закон в інтересах окремих бенефіціарів, яким “зелений” тариф був прив’язаний до валюти. Ми в цьому - просто унікуми, ніде в світі подібних умов немає. Ще раніше, у 2011-2012 роках, всі ТЕС були продані в одні руки - ДТЕКу, а АМКУ робив вигляд, що все добре. Далі – новий ринок електроенергії, відкритий 1 липня 2019 року, до якого не були готові його суб’єкти. І перш за все хочу дорікнути ДП «Укренерго», яке змінювало показання залежно від обставин і багато чого не зробило. Наприклад, у них “шкутильгає” програмне забезпечення з комерційного обліку електроенергії, а це дуже важливий момент, адже підприємство відповідає за балансуючий ринок. Не ввели ринок додаткових послуг – це коли потужності стоять в резерві, а за них платять. І тепер у нас «Укргідроенерго» зазнає збитків, наповнюючи водосховища для гідроакумулюючих станцій вдень за високою ціною, а це - додаткові послуги. Підтримання частоти підключення в піках повинно добре оплачуватися, а у нас цього немає.

Українську енергосистему “добив” імпорт електроенергії з РФ та Білорусі

Міністерство змінювало політику щоразу, коли приходив новий очільник – ніякої спадкоємності. Ось ми й дійшли до нинішнього абсурду. А добив систему імпорт електроенергії з РФ, Білорусі, коли у ядерний закон восени внесли правку, не прораховуючи наслідки. Тепер, якщо не зупиняти атомні енергоблоки, почнуться блекаути. Бо ВДЕ коштує скажених грошей, а держава зобов’язалася викуповувати всі вироблені ними кіловати. А якщо з диспетчерських міркувань їх зупиняють - мусимо компенсувати збитки.

До слова, як повідомив мені головний диспетчер, днями одна з сонячних електростанцій відмовилася виконувати диспетчерські вказівки зупинити виробництво. Уявіть собі, яка безвідповідальність! Зараз цим випадком займеться НКРЕ. Якщо кожен так чинитиме, станеться розвал енергосистеми, почнеться хаос. Бідні диспетчери вже сиві всі, вони фактично вручну керують системою, щоб не допустити блекаутів. На щастя, фахівці ще залишилися.