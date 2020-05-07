ІКЕА запустила в Україні онлайн-магазин у тестовому режимі

За телефоном замовлення товарів Укрінформу підтвердили, що онлайн-магазин ІКЕА запрацював у тестовому режимі.

«Так, ми почали працювати від сьогодні. Ви можете вже обирати покупки, але придбати їх ще не можна. Наразі ми працюємо в тестовому режимі, але днями запрацюємо повноцінно», - сказала оператор Олена.

Офіційно про запуск онлайн-магазину ще не оголошено, але на його вебсторінці вже можна ознайомитися з цінами та асортиментом, а консультанти готові в цьому допомогти телефоном або електронною поштою.

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Раніше в українських ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на координатора бізнес-клієнтів IKEA Ігоря Іуса, що через коронавірус відкриття фізичного магазину у Києві перенесено на невизначений термін. Однак це повідомлення на його Facebook-сторінці згодом зникло.

Як повідомлялося, рішення про вихід на український ринок IKEA ухвалила у вересні 2017 року. Згідно з планами корпорації, в Києві з’явиться магазин міського формату (city store). Спочатку в IKEA повідомляли, що його відкриють влітку 2019 року в ТРЦ Ocean Mall в Києві.

Пізніше в корпорації поінформували, що магазин відкриють до кінця 2019 року. У липні того ж року IKEA запустила сайт для українських споживачів і почала підбір персоналу для магазину в Києві. За інформацією «НВ Бізнес», IKEA підписала договір на відкриття магазину площею близько 6 тис. кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall.

Розвитком мережі в Україні займається «IKEA Південно-Східна Європа», яка є частиною IKEA Group (Ingka Holding BV). Компанія займається роздрібним бізнесом IKEA в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії.