В Україні через загрозу посухи змінили режим роботи водосховищ

Державне агентство водних ресурсів України через загрозу посухи змінило режими роботи водосховищ в умовах обмеження обсягів води, що проходять через Кременчуцьку ГЕС.

Про це повідомила пресслужба Держводагентства.

«Зважаючи на загрозу гідрологічної посухи, Держводагентство було змушене застосувати статтю 45 Водного кодексу України щодо пріоритетності використання води для питних і побутових потреб населення у період маловоддя та встановлення режимів роботи водосховищ з урахуванням обмежень об’ємів води, що пропускаються через турбіни Кременчуцької ГЕС», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, узгоджені на травень режими роботи дозволять накопичувати основні водосховища дніпровського каскаду, але, за інформацією ПрАТ «Укргідроенерго», призведуть до зменшення у травні планового виробітку електроенергії підприємством на 25%.

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До того ж, у разі подальшого ускладнення гідрологічної ситуації та з урахуванням прогнозу водності, для інших об’єктів гідроенергетичного комплексу країни також можливі подальші обмеження умов водокористування (обмежень об’ємів води, що пропускаються через турбіни гідроелектростанцій).

Як повідомлялося, на кінець квітня наповнення каскаду дніпровських водосховищ становило 94% від норми. 29 квітня 2020 року у режимі онлайн-засідання відбулося узгодження режимів роботи дніпровських та дністровських водосховищ на травень 2020 року. За результатами заходу були узгоджені режими роботи, які дозволять здійснювати наповнення основних водосховищ Дніпровського каскаду для гарантованого забезпечення водокористувачів, особливо аграріїв та підприємств, що здійснюють подачу води для питних потреб населення, на період літньо-осінньої межені. Наразі каскад працює в узгодженому режимі.

Фото: uk.wikipedia.org