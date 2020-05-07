На Запоріжжі вже відкрили 24 агропродовольчі ринки

На Запоріжжі Держспоживслужба щоденно контролює 24 агропродовольчі ринки, які відкрилися з початку травня.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Станом на 6 травня 2020 року фахівці Головного управління Держспоживслужби в Запорізькій області здійснюють контроль за дотриманням вимог щодо здійснення протиепідемічних заходів під час карантину на 24 агропродовольчих ринках регіону, які відкрилися з початку травня", - йдеться у повідомленні

З початку цього тижня фахівці Головного управління Держспоживслужби в Запорізькій області провели позапланові заходи державного нагляду на предмет дотримання протиепідемічних вимог, встановлених головним державним санітарним лікарем України, на 6 агропродовольчих ринках з метою визначення можливості здійснення їх господарської діяльності.

На Запоріжжя вже відкриті 24 агропродовольчі ринки

Два ринки (у м.Кам’янка-Дніпровка та Токмак) не були відкриті у зв’язку з виявленими порушеннями. Ще один ринок припинив свою діяльність за власною ініціативою.

На даний час ведеться робота усунення недоліків відповідно до рекомендацій Держспоживслужби.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.