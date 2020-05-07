На Запоріжжі вже відкрили 24 агропродовольчі ринки

На Запоріжжі вже відкрили 24 агропродовольчі ринки

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Укрінформ
На Запоріжжі Держспоживслужба щоденно контролює 24 агропродовольчі ринки, які відкрилися з початку травня.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Станом на 6 травня 2020 року фахівці Головного управління Держспоживслужби в Запорізькій області здійснюють контроль за дотриманням вимог щодо здійснення протиепідемічних заходів під час карантину на 24 агропродовольчих ринках регіону, які відкрилися з початку травня", - йдеться у повідомленні

З початку цього тижня фахівці Головного управління Держспоживслужби в Запорізькій області провели позапланові заходи державного нагляду на предмет дотримання протиепідемічних вимог, встановлених головним державним санітарним лікарем України, на 6 агропродовольчих ринках з метою визначення можливості здійснення їх господарської діяльності.

На Запоріжжя вже відкриті 24 агропродовольчі ринки

Два ринки (у м.Кам’янка-Дніпровка та Токмак) не були відкриті у зв’язку з виявленими порушеннями. Ще один ринок припинив свою діяльність за власною ініціативою.

На даний час ведеться робота усунення недоліків відповідно до рекомендацій Держспоживслужби.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.

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