Будівництво каналу на Молочному лимані зупинили через проблеми з фінансуванням

Будівництво каналу, що з'єднує Молочний лиман з Азовським морем (смт Кирилівка, Запорізька область), зупинено. Держава винна підряднику 39 млн грн.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.

«Канал недобудований. 27 грудня минулого року роботи призупинилися. Підряднику винні 39 млн гривень, але ми умовили його відкрити «перемичку» і запустити воду в лиман. На сьогодні канал хоч і не добудований, але у лимані багато риби », - сказав Воловик.

Навесні в лиман на нерест зайшов пеленгас, солоність води на сьогодні становить 26 проміле. У Приазовському природному парку підкреслили, що це оптимальна солоність для нересту.

Зараз довжина каналу, який з'єднує лиман з морем, становить близько 2 км, ширина - менше проектної приблизно вдвічі.

Будівництво каналу, що з'єднує Молочний лиман з Азовським морем, зупинено / Фото: Дмитро Смольєнко

З боку моря на вході в канал побудовано дві буни, завдовжки кожна близько 160 метрів. Ці гідроспоруди захищають ополонку від замулювання.

Як раніше повідомлялося, в листопаді 2018 року Приазовський нацпарк підписав договір з ТОВ «Бердянськбудтрест», згідно з яким фірма взяла на себе зобов'язання протягом 15 місяців побудувати водний коридор і з'єднати море з лиманом. Вартість підряду 56,5 млн грн.

Роботи стартували у грудні 2018 року. Влітку канал не відкривали і розчищення каналу не проводили.

Воду в лиман запустили в грудні 2019 року, але при цьому об'єкт залишається недобудованим та не зданий в експлуатацію.