НБУ погіршив прогноз обсягу переказів трудових мігрантів

Національний банк переглянув прогноз обсягу переказів трудових мігрантів в Україну з 12,5 до 10 млрд дол. США у 2020 році.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за квітень 2020 року, повідомляє пресслужба регулятора.

"За експертними оцінками, упродовж карантину в Україну повернулися близько 10% заробітчан, а ще 10%, які планували виїзд на сезонні роботи в другому кварталі, залишаться в Україні. Водночас доходи тих працівників, які залишилися за кордоном, знизяться внаслідок охолодження економіки цих країн. З огляду на це Національний банк переглянув прогноз обсягу переказів трудових мігрантів в Україну з 12,5 до 10 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Цей прогноз ґрунтується на припущенні про скасування більшості карантинних заходів до кінця ІІ кварталу 2020 року. Проте падіння переказів від заробітчан буде більше ніж компенсоване зниженням витрат українців на подорожі.