Порт "Южний" побив рекорд з обробки вантажів

Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" в Одеській області досягнув історичного максимуму обробки вантажів у першому кварталі цього року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"Не відпускаємо тему, що криза це не тільки про виклики, але й можливості. І на цей раз історія гарного менеджменту та результатів від морської галузі - порт "Южний". За 3 місяці 2020-го року вони досягли історичного максимуму обробки вантажів – майже 4,6 млн тонн. Знаю, що це не так цікаво, як читати про зради та фейки, але за цим стоїть велика командна робота працівників порту", - написав Криклій.

Раніше повідомлялося, що порт "Южний" за січень-березень 2020 року збільшило прибуток, порівняно з аналогічним періодом минулого року, в 4,5 рази.