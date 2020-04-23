НБУ на час карантину публікуватиме щотижневі огляди банківського сектору

Національний банк на час карантину починає публікувати щотижневі огляди стану банківського сектору.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк на час карантину на ринку додатково до вже наявних щотижневих економічних оглядів починає публікувати щотижневі огляди стану банківського сектору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий підхід відповідає принципу прозорості Національного банку, адже дозволить клієнтам банків, експертам та учасникам ринку оперативно отримувати свіжу інформацію про стан сектору в умовах карантинних заходів, запроваджених для подолання епідемії COVID-19.

У звіті наводитимуться дані про динаміку депозитів, ставок за кредитами та депозитами, ліквідності банківської системи, а також про заходи, які втілив Нацбанк для підтримки фінансової системи. Зокрема, у першому випуску звіту за 13-17 квітня повідомляється наступне: на початку дії обмежувальних заходів відбувався відплив коштів з рахунків вкладників, проте його темпи були значно нижчими, ніж у перші дні криз 2008 та 2014 років. При цьому, вже у квітні 2020 року скорочення валютних депозитів, зокрема строкових, загальмувалося через укріплення гривні та стабільне постачання готівкової валюти до кас банків.

Зменшення активності вкладників також загальмувало зниження ставок за гривневими депозитами, яке тривало з грудня 2019 року. Потреба банків у короткостроковій ліквідності призвела до вирівнювання ставок: від початку року ставки за короткими депозитами знизилися помірніше, ніж за довшими.

У звіті наголошується, що більшість великих банків має достатній запас ліквідності і тримає гривневі ставки за депозитами практично незмінними. Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR, відображає здатність банку покривати відтоки коштів клієнтів впродовж 30 днів в умовах кризи) перевищує норматив майже удвічі.

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Звіт підкреслює, що українські банки та НБУ вже здійснили кроки для впорядкування роботи установ в умовах карантину, а також мінімізації нагальних ризиків, пов'язаних з потенційним зниженням якості активів, погіршенням настроїв клієнтів та ускладненням залучення фінансування. Так, з початку дії карантину Національний банк вже пом’якшив вимоги до оцінки кредитного ризику, що дозволило банкам безперешкодно робити реструктуризацію кредитів: організував разом із банками доставку готівкової валюти у відділення, що дало змогу впоратись із підвищеним попитом на готівкову валюту, організував процес знезараження гривневої готівки, призупинив перевірки банків, подовжив строки подання звітності банками до НБУ тощо.

Сьогодні банки вже розпочали реструктуризацію кредитів для тих позичальників, які постраждали від обмежень. Нацбанк запевняє, що фінансові установи мають значний запас високоякісних ліквідних активів та виконують всі зобов'язання перед клієнтами у повному обсязі.