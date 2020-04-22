У Дніпрі для підприємців через карантин знизили ставку єдиного податку

Для підприємців малого та середнього бізнесу Дніпра знижено ставку єдиного податку.

З такою ініціативою виступив міський голова Дніпра Борис Філатов під час 56-ї чергової сесії міськради, повідомили у пресслужбі міської ради Дніпра.

“Відповідно до рішення, з 1 травня до 1 червня податкова ставка для фізичних осіб-підприємців, які належать до першої групи платників, становитиме 0 %. Для фізичних осіб-підприємців, які належать до другої групи платників, вона зменшиться вдвічі”, - йдеться в повідомленні.

Як відомо, до 1-ї групи ФОП (ФОП) Єдиного Податку відносяться підприємці, що відкрили ФОП, працюють самостійно, без найманих працівників. Переважно вони можуть надавати побутові послуги для населення і торгувати, виключно, на ринку. До 2-ї групи належать підприємці, які отримують не більше 5 млн грн доходів за рік. Ці підприємці найбільше постраждали від обмеження карантину через COVID-19.

Зазначено, що депутатський корпус підтримав цю ініціативу одностайно.