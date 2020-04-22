Укргазбанк запустив новий онлайн-сервіс грошових переказів з-за кордону

Завдяки новому онлайн-сервісу Укргазбанку з країн єврозони можна відправляти грошові перекази з карток європейських банків на будь-яку картку українського банку. Кошти на картку будуть зараховані у гривні буквально за кілька хвилин.

Про це повідомляє пресслужба Укргазбанку.

"Відтепер грошові перекази з-за кордону можна відправляти з карток європейських банків з будь-якої країни європейської зони на будь-яку картку, що емітована українським банком через новий онлайн-сервіс на сайті Укргазбанку. Кошти на картку будуть зараховані у гривні буквально за кілька хвилин. Максимальна сума одного переказу – до 15 тисяч гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, для нових користувачів сервісу перший грошовий переказ до 100 доларів США буде абсолютно безкоштовним, а наступні перекази здійснюватимуться за найнижчою на ринку комісією – всього 1%.

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Скористатися новим сервісом просто: потрібно зайти на сторінку грошових переказів Укргазбанку та обрати розділ «Переказ коштів з картки на картку 24/7/365».

Після цього обирайте тип переказу – на картку чи готівкою, валюту та вводьте необхідну суму переказу у калькуляторі, який одразу розрахує вартість вашого переказу

Далі - реєструєтеся і здійснюєте переказ. Все. Кошти за мить будуть на картці отримувача.

Отримати переказ готівкою можна в будь-якій точці партнера міжнародної системи грошових переказів Welsend Укргазбанку.

Інформацію про партнерів системи грошових переказів Welsend можна знайти за посиланням, а найближче відділення Welsend - тут.

Та все ж в Укргазбанку радять на час карантину користуватися саме дистанційними можливостями. Бо для здійснення переказу із-за кордону тепер зовсім не потрібно виходити з дому, все можна зробити онлайн – і відправити, і отримати гроші на картку.

Фото: Укргазбанк