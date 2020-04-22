Перспективи беззбиткової діяльності з'являться в квітні 2021 року - МАУ

У компанії "Міжнародні авіалінії України" заявили, що перспектива вийти на беззбиткову діяльність у МАУ з'явиться в квітні 2021 року.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

"Ми очікуємо, що період відновлення роботи компанії триватиме до початку літньої навігації 2021 року. Літо 2020 року пройде під впливом пандемії, а відновлення авіації відбуватиметься вже взимку 2020-2021. При цьому зима для всього авіаційного ринку – це завжди збитковий «низький» сезон, який дотується доходами літнього періоду", - сказала вона.

Сацька також пояснила, що взимку відбудеться збіг двох факторів: збитки літа від простою через пандемію плюс початок і рестарт господарської діяльності в стабільно збиткову для всіх авіакомпаній зиму.

"І перспектива вийти на беззбиткову діяльність з'явиться лише в літню навігацію з квітня 2021 року", - сказала Сацька.

Крім того, Сацька розповіла, що підтверджується раніше оприлюднений прогноз МАУ про збитки за підсумками першого кварталу 2020 року на рівні 35% від запланованих доходів.

"Авіакомпанія втрачає близько 14,5 млн доларів щомісяця. Тож прогноз справджується. Напевно, компенсувати такі збитки повністю нереально. Але існують механізми підтримки авіакомпаній, які дуже потерпають від пандемії і ще досить тривалий час відчуватимуть її негативні наслідки та вплив загальноекономічної кризи. Ці механізми напрацьовані і реалізуються багатьма країнами світу, які розуміють важливість збереження своєї авіаційної галузі", - сказала вона.

Директор з комунікацій МАУ також зауважила, що авіакомпанія, звичайно, розробляє плани рестарту.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. Планується, що Кабмін продовжить карантин до 12 травня.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

Станом на ранок 22 квітня в Україні лабораторно підтверджено 6 592 випадки захворювання на COVID-19, за добу захворіло 467 людей.