В МАУ не виключають скорочення працівників після відновлення авіасполучення

В компанії "Міжнародні авіалінії України" не виключають скорочення працівників після відновлення регулярного авіасполучення, наразі в МАУ - режим простою.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька

"Наразі в авіакомпанії запроваджено режим простою. Коли регулярне авіасполучення почне відновлюватись, можливо буде проаналізувати попит, потребу в провозних ємностях, відповідно – в кількості літаків, частотності рейсів, напрямків, за якими вони виконуватимуться тощо. Таким чином, стане зрозуміло, яка кількість персоналу потрібна для забезпечення роботи авіакомпанії. На сьогодні ми не можемо виключити реструктуризації в підрозділах авіакомпанії та скорочення окремих посад", - пояснила Сацька.

Вона також наголосила, що в авіакомпанії докладуть максимум зусиль для збереження льотного персоналу.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.