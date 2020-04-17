Поріг для обов’язкового проведення закупівель через ProZorro знизиться вчетверо

Поріг для обов’язкового проведення закупівель через ProZorro з 19 квітня 2020 року знизиться з 200 до 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Facebook.

"Вже 19 квітня набуває чинності нова редакція Закону “Про публічні закупівлі”. Поріг для обов’язкового проведення закупівель через ProZorro знизиться з 200 до 50 тисяч гривень.

Тож відтепер понад 250 тисяч закупівель на рік стануть відкритими для учасників та будуть мати елемент аукціону — до сьогодні на допорогові суми замовники могли підписувати контракт з постачальником напряму", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки зазначають, що для бізнесу це відкриє додатковий ринок на 30 млрд грн. При цьому кошти держави витрачатимуться ефективніше завдяки конкуренції. Крім того, від сьогодні державні замовники звітуватимуть про всі свої закупівлі від 1 копійки.

Також посилиться відповідальність за грубі порушення тендерного законодавства. Наприклад, якщо замовник безпідставно відхилив тендерну пропозицію, і це підтвердить Держаудитслужба — його очікує штраф від 25 до 51 тисячі гривень. Якщо ж державна структура уклала договір без використання передбачених законом тендерних процедур, то штрафувати будуть її директора — на суму від 34 до 85 тисяч гривень. У той же час за несуттєві процедурні порушення розмір покарання для замовників зменшується — з 11700 до 1700 грн.

Окрім цього, бізнес, який переміг у тендері, тепер зможе виправити несуттєві помилки у тендерній пропозиції. На це в учасника буде 24 години. Відтак підприємці зможуть не втрачати тендер через випадково допущені неточності, а державні структури — зберегти найбільш вигідну пропозицію і не переплачувати.

Також, замовники зможуть захищатися від цінового демпінгу. Завдяки механізму "аномальна низька ціна" електронна система буде підсвічувати пропозиції учасників, що будуть на 30-40% нижчими за найближчі пропозиції конкурентів. У такому випадку замовник може попросити учасника обґрунтувати таку ціну, а в разі відсутності пояснень — відхилити пропозицію.

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Зазначається, що для невеликих допорогових закупівель працює швидка та зручна альтернатива — Prozorro Market. Це онлайн-магазин, у каталогах якого — найбільш поширені товари для державних замовників: пальне, канцелярія, техніка, медвироби, продукти тощо. Для замовників - це можливість в кілька кліків та без тендерних процедур купити необхідний товар. Натомість постачальникам достатньо один раз пройти кваліфікацію, і далі лише отримувати замовлення.