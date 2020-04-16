СЕТАМ продав 25 нафтобаз ПриватБанку на 93 мільйони

СЕТАМ продав 25 нафтобаз ПриватБанку на 93 мільйони

Укрінформ
ДП "СЕТАМ" 15 квітня продало 25 нафтобаз ПриватБанку на 93,4 млн грн.

Про це Украінформ повідомили у пресслужбі ДП.

"Акціонерне товариство державний банк "ПриватБанк" продало через електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції) 25 нафтобаз на загальну суму 93,39 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Аукціони з продажу нафтобаз відбулися 15 квітня 2020 року.

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Як повідомлялося, загальна сума раніше реалізованого майна ПриватБанку через майданчик OpenMarket в рамках добровільного продажу становить 332 млн грн.

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