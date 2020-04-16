СЕТАМ продав 25 нафтобаз ПриватБанку на 93 мільйони

ДП "СЕТАМ" 15 квітня продало 25 нафтобаз ПриватБанку на 93,4 млн грн.

Про це Украінформ повідомили у пресслужбі ДП.

"Акціонерне товариство державний банк "ПриватБанк" продало через електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції) 25 нафтобаз на загальну суму 93,39 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Аукціони з продажу нафтобаз відбулися 15 квітня 2020 року.

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Як повідомлялося, загальна сума раніше реалізованого майна ПриватБанку через майданчик OpenMarket в рамках добровільного продажу становить 332 млн грн.