СЕТАМ продав майна ПриватБанку на 200 мільйонів

Державне підприємство «СЕТАМ» на електронному майданчику OpenMarket продало 151 лот АТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 200,8 млн грн.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі СЕТАМ.

"Більш як два роки тому був підписаний договір про реалізацію активів ПриватБанку за допомогою системи електронних аукціонів «СЕТАМ». В рамках договору через електронний майданчик OpenMarket вже реалізований 151 лот заставленого майна боржників на загальну суму 200 821 453 грн. Завдяки конкурентним онлайн-аукціонам банк заробив додатково майже 50 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Топ-5 найдорожчих реалізованих лотів ПриватБанку: нафтобази в місті Коростень - 21,8 млн грн; нафтобази в місті Житомир - 15,4 млн грн; нафтобази в місті Бровари - 14 млн грн; нежитлове приміщення в місті Черкаси - 8,5 млн грн; квартира в місті Дніпро - 7,4 млн грн.

«ПриватБанк є першим за сумою додатково зароблених грошей серед тих банків, які продають активи на OpenMarket. Це говорить про привабливість лотів, виставлених банком та ціни на них. Особливо велику цікавість серед покупців викликали аукціони з продажу нафтобаз. Чекаємо на нові великі активи від установи», - наголосив гендиректор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Агентства з розшуку та менеджменту активів) - це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.