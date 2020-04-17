"Велике будівництво" є важливим інструментом регіонального розвитку – Чернишов

Національний проєкт "Велике будівництво" є важливим інструментом регіонального розвитку.

На цьому наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час робочої поїздки на Полтавщину, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

«Велике будівництво» є важливим інструментом регіонального розвитку. Новенька опорна школа, сучасний ЦНАП, добудований дитсадок, відремонтовані дороги, – саме такі речі підвищують рівень комфортного життя українців у громадах. Саме такі речі впливають на розвиток регіонів, а отже, України», – зазначив міністр.

"Велике будівництво". Чернишов

На Полтавщині міністр провів нараду з керівництвом області щодо виконання завдань уряду, зокрема щодо протидії поширенню COVID-19 та епідеміологічної ситуації в області, будівництва об’єктів національного проєкту та Державного фонду регіонального розвитку.

Чернишов нагадав, що ініційований Президентом проєкт «Велике будівництво» стартував у березні. У межах цієї програми Полтавська область поставила за мету у 2020 році завершити будівництво та реконструкцію 5 шкіл, 5 садочків та 5 стадіонів. Загальний бюджет проєктів перевищує 194 млн грн. З ДФРР планується залучити 48,8 млн грн, з місцевого бюджету – 73 млн грн та стільки ж з інших джерел. Наразі вже йдуть роботи на трьох об’єктах.

"Проєкти відрізняються і за масштабами робіт, і за вартістю. Але всі вони актуальні для регіону, адже направлені на підвищення якості життя мешканців області", - наголосив міністр.

У Полтавській області він відвідав кілька об’єктів «Великого будівництва». Зокрема, ознайомився з будівництвом опорної школи на 500 місць у м.Заводське, яку планується ввести в експлуатацію до 1 вересня 2020 року. Для завершення будівництва школи необхідно закінчити опорядження фасаду, внутрішнє опорядження приміщень, закупити обладнання в кабінети.

Міністр також оглянув будівництво Центру надання адміністративних послуг у Полтаві, дошкільного навчального закладу №6, Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та першої черги обходу м. Полтава автомобільної дороги М03 Київ – Харків – Довжанський.