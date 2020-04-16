В Україні зріс попит на Wi-Fi-роутери і 4G-модеми

В Україні в період карантину зріс попит на Wi-Fi-роутери і 4G-модеми і знизився - на навушники і смарт-годинники; водночас замовляти товари стали набагато частіше з планшетів.

Про це Укрінформу повідомили в прес-службі мобільного оператора Vodafone Україна з посиланням на статистику покупок у власному інтернет-магазині.

"Що купують. Після введення карантину в інтернет-магазині зріс попит на мобільні Wi-Fi роутери і 4G-модеми. Їх стали замовляти в 6 разів частіше. Популярністю стали користуватися стартові пакети - їх зараз замовляють в 5 разів більше. Українці стали активно запасатися зовнішньою пам'яттю. У 3 рази частіше стали купувати карти пам'яті, віддаючи перевагу їм над аксесуарами, чохлами і склом. Попит на флешки і зовнішні жорсткі диски також підріс ", - йдеться в повідомленні.

В цілому обсяг замовлень через інтернет збільшився більш ніж на 30%, зазначають в Vodafone Україна.

Водночас, на третину впав попит на навушники, смарт-годинники та інші девайси, що "носяться".

"В середньому на 30% знизився попит на все, що носиться, зокрема, навушники і смарт-годинник - носити їх стало нікуди", - вважають в компанії.

Зазначається, що в Києві частота покупок в Vodafone Retail збереглася на колишньому рівні. А от покупці з регіонів стали частіше замовляти в інтернеті. Водночас динаміка зростання замовлень зворотньо пропорційна розміру населеного пункту: чим менше місто, тим більше спостерігається приріст замовлень через інтернет.

"Так, Харків, Дніпро і Львів демонструють + 30-40% в порівнянні з докарантинним часом. В цей же час в Полтаві, Миколаєві та Чернівцях спостерігається потрійне зростання кількості замовлень через інтернет. Найекономніші - це Вінниця та Житомир", - підрахували в компанії.

Покупки тепер частіше роблять в обідній час, з 12 до 14 годин, тоді як до карантину цей час було затишшям - інтернет-замовлення, в основному, відбувалися на самому початку і під кінець робочого дня.

Водночас, за даними Vodafone, замовлення найчастіше робляться через планшети.

"Сидячи вдома люди також струсили пил з планшетів. Мобільний трафік входу на www.vodafone.ua/shop/ знизився на 9%, десктоп не змінився, а ось планшети виросли на 15%", - говориться в повідомленні.

Як повідомляється, Vodafone Retail - один з найбільших рітейлерів у країні. У період карантину Vodafone проводить акцію - дарує від 100 до 500 грн на мобільний рахунок за покупку у власному інтернет-магазині.