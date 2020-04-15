Працівники Сумського НВО просять визнати підприємство банкрутом

Працівники колись найбільшого на Сумщині АТ «Сумське науково-виробниче об'єднання» просять визнати підприємство банкрутом.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прессекретар Господарського суду Сумської області Марина Фільченко.

«До Господарського суду Сумської області надійшла заява від 112 працівників підприємства про визнання банкрутом АТ «Сумське НВО». Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати перед заявниками – 6 423 тис. грн. Один заявник звернувся до суду із заявою про відкликання своєї заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у зв’язку з мирним врегулюванням спірних питань. Вимоги цього заявника складають 33 749 грн», - розповіла Фільченко.

За її словами, наразі суд вирішує питання про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Судове засідання призначене на 14.30 23 квітня.

За інформацією начальника управління з питань праці Сумської міської ради Анатолія Занченка, на 1 березня 2020 року загальна сума заборгованості підприємства перед працівниками становила 278,6 млн грн. З них 130 млн грн за раніше поданими від працівників заявами і рішенням судів стягує виконавча служба теруправління юстиції.

Зокрема, у 2019 році за рахунок продажу майна підприємства людям виплатили 30 млн грн. З початку цього року в рахунок погашення зарплатного боргу стягнуто понад 2 млн грн.

Наразі в АТ «Сумське НВО» працюють близько 3,5 тис. осіб.

Як повідомляв Укрінформ, АТ «Сумське НВО» після невеликої перерви повертається на ринок центрифуг. У 2020 році планується випускати по три центрифуги на місяць.

Станом на середину грудня 2019 року Сумське НВО відвантажило запасні частини до насосів для Запорізької, Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС.