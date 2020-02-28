В Україні три мільярди зарплатних боргів — де найбільше

Станом на 1 лютого 2020 року заборгованість із виплати зарплати в Україні становила 3,034 млрд грн, що на 16% більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"На 1 лютого 2020 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3034,1 млн грн, або 99,9% порівняно з 1 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У тому числі заборгованість працівникам економічно активних підприємств на вказану дату становила 1,9 млрд грн (на 32,4% більше, ніж на 1 лютого 2019 року).

Серед регіонів України на 1 лютого 2020 року найвищий рівень заборгованості із виплати заробітної плати був у Донецькій області (685,4 млн грн млн грн, на 33,5% більше, ніж на 1 лютого 2019 року), на другому місці – Харківська (392,8 млн грн, на 42,5% більше), на третьому – Дніпропетровська (365,7 млн грн, у 2,6 раза більше) області.

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Найменша заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2020 року була у Закарпатській (2,9 млн грн; на 11,4% менше, ніж на 1 лютого 2019 року); Чернівецькій (4,0 млн грн, у 27,6 раза більше) та Рівненській (у 3,6 раза менше) областях.

Як повідомлялося, за даними Держстату, станом на 1 лютого 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 2,6 млрд грн, що на 3,1% більше, ніж на 1 лютого 2018 року.