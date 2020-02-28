Уряд дає ще 654 мільйони на погашення зарплатних боргів шахтарям

Наступного тижня гірникам буде перераховано 654 млн грн на виплату боргів із заробітної плати.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"Наступного тижня Державна казначейська служба України перерахує 654 млн грн, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці шахтарів та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що загалом за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» у 2020 році планується спрямувати на виплату заробітної плати та погашення заборгованості з неї 1,96 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі 25 лютого заявив, що всі борги із заробітної плати перед українськими шахтарями мають бути погашені впродовж березня-квітня цього року.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 7 лютого заявив, що уряд прийматиме рішення щодо закриття чи підтримки шахт, зважаючи на економічну доцільність. За його словами, ті шахти, які економічно можуть конкурувати, підтримуватимуть, а ті, що “внаслідок безвідповідального хазяйнування протягом десятків років доведені до ручки", закриватимуть. Водночас Гончарук підкреслив, що уряд подбає про шахтарів та їхні сім'ї.

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Прем’єр зазначив, що на більшості із 34 шахт, де проведено аудит, ситуація така: шахтарі працюють у важких умовах, із застарілим обладнанням, а собівартість вугілля не витримує конкуренції.