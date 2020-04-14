ПриватБанк запровадив кредитні канікули для власників іпотеки

ПриватБанк запровадив кредитні канікули для позичальників "Житло в кредит" та "Авто у розстрочку", які зазнають труднощів через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"В чинних економічних умовах, спричинених наслідками пандемії, ПриватБанк запровадив додаткові "кредитні канікули" для позичальників програм кредитування "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" та "Кредит під заставу нерухомості", - йдеться в повідомленні.

У банку пояснили, що кредитні канікули надаються банком клієнтам, що стикнулися з фінансовими труднощами (звільнення, відпустка за свій рахунок тощо) через обмеження, пов’язані з карантином. Такі клієнти матимуть право на перенесення строків усіх чергових платежів до 31 липня 2020 року з відповідним укладанням додаткових угод до кредитного договору чи договору лізингу після завершення карантину.

Для оформлення кредитних канікул за програмами "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" та "Кредит під заставу нерухомості" достатньо заповнити заявку на сайті банку.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з законом № 533-IX від 17 березня 2020 року, у разі виникнення у клієнтів проблем з обслуговуванням боргу, пов'язаних з епідемією та карантином, ПриватБанк не застосовує штрафів і пені за прострочення платежів.