Резервів достатньо, щоб не допустити розгойдування курсу – Нацбанк

Національний банк із початку квітня викупив на міжбанку понад 0,5 млрд дол. США після значних інтервенцій з продажу валюти у березні.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Упродовж останніх тижнів бізнес та громадяни більше продавали валюту, ніж купували її. Національному банку навіть вдалося відкупити з ринку понад 0,5 млрд дол. США з початку квітня після значних інтервенцій з продажу валюти у березні", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку запевнили, що міжнародних резервів достатньо, щоб не допустити розгойдування курсу.

"Маємо у "скарбниці" понад 25 млрд дол. США. Це приблизно стільки ж, скільки було на початку року. Обсягу достатньо для згладжування надмірних коливань на валютну ринку за потреби", - підкреслили в НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, у березні регулятор продав майже 2,5 млрд дол. США і купив 264 млн дол. США.