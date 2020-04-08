Міжнародні резерви залишаються на рівні початку року - понад $25 мільярдів

Міжнародні резерви України залишаються на рівні початку цього року і перевищують 25 млрд дол. США.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Facebook.

"З урахуванням інтервенцій останніх днів міжнародні резерви України сьогодні залишаються на рівні початку року і перевищують 25 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

У НБУ підкреслюють, що цього достатньо як для згладжування надмірних курсових коливань на валютному ринку, так і виконання усіх поточних зобов’язань за зовнішнім боргом.

Окрім того, 8 квітня Нацбанк продав на валютному ринку 44,5 млн дол. США.

За повідомленням регулятора, попит дещо перевищував пропозицію, а курс гривні переважно коливався навколо позначки 27,3 гривні за долар США.

Втім, констатують у Нацбанку, загалом упродовж останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася. Ажіотажний попит як з боку бізнесу, так і з боку населення вичерпався. Разом з цим наприкінці березня Національний банк повернувся до операцій з купівлі валюти.

"З того моменту ми викупили в резерви близько пів мільярда доларів", - розповіли у пресслужбі.

Тож у Нацбанку не збираються запроваджувати адміністративні обмеження та продовжать послідовну політику на валютному ринку.

У НБУ також зазначили, що ажіотажний попит на валюту вичерпано.

Як повідомляв Укрінформ, від початку карантину у березні спостерігався ажіотаж на валютному ринку.

Нацбанк купує валюту на міжбанку вже другий тиждень поспіль. Загалом після вичерпання ажіотажного попиту на валютному ринку НБУ викупив в резерви з початку минулого тижня 576 млн дол. США.