Нацбанк купив у резерви ще $142 мільйони

Національний банк України 7 квітня 2020 року на міжбанківському валютному ринку купив у резерви 142 млн дол. США.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Тиждень не тільки хвацько почали, але й хвацько продовжили. Сьогодні (7 квітня – ред.) купили на міжбанківському валютному ринку 142 млн дол. США. Знову пропозиція валюту з боку бізнесу перевищувала попит. Курс коливався біля позначки 27 гривень за долар США", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Нацбанк купує валюту на міжбанку вже другий тиждень поспіль. Загалом після вичерпання ажіотажного попиту на валютному ринку НБУ викупив в резерви з початку минулого тижня 576 млн дол. США.