Нацбанк виставляє на аукціон власне рухоме майно

Національний банк України 27 квітня 2020 року планує продати на аукціоні машини для сортування банкнот, що обліковуються на балансі регулятора..

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Департамент закупівель та продажів відповідно до рішення Правління Національного банку України від 1 квітня 2020 року № 245-рш здійснює відчуження, шляхом проведення аукціону на сайті https://zakupki.prom.ua/ власного рухомого майна, а саме: машин для сортування банкнот BPS-204 кількістю 16 од.", - йдеться в повідомленні.

Дата проведення електронного аукціону – 27 квітня 2020 року. Час торгів - з 9:00 до 18:00.

Початкова ціна продажу лоту - 3 854 976,00 грн з ПДВ.