Площі під цукровими буряками цьогоріч скоротяться на 5%

Площі під цукровими буряками цьогоріч скоротяться на 5%

Укрінформ
Посівні площі під цукровими буряками цьогоріч становитимуть близько 190-200 тис. га, що на 5% менше, ніж торік.

Про це повідомляє пресслужба НАЦУ "Укрцукор".

"За прогнозами аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор», посівні площі під цукровими буряками в поточному маркетинговому році складуть близько 190-200 тис. га, що майже на 5% менше, ніж минулого року", - ідеться в повідомленні.

Незначне скорочення площ в асоціації пов'язують із ціною на продукцію.

"Цьогоріч посівні площі залишаться майже незмінними, можливе незначне скорочення до 5%. Насамперед, це зумовлено ціновою ситуацією на ринку цукру. Проте, враховуючи перехідні залишки та цукор нового врожаю, дефіциту солодкого піску в Україні не буде», - прокоментував аналітик НАЦУ «Укрцукор» Назар Михайловин.

Посівна кампанія стартувала в кінці березня, і станом на 2 квітня уже засіяно 25,95 тис. га цукрових буряків, додали в асоціації.

«Незважаючи на низьку вологість і температуру ґрунту, можливі заморозки, посівні роботи ведуться досить активно, задля отримання максимальної користі для сходів. Першими почали висівати цукрові буряки в Хмельницькій області. Наразі найактивніше проводиться посівна в Львівській, Тернопільській, Полтавській та Київській областях», - пояснив аналітик.

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Як повідомлялось, у 2019/2020 МР працювало 33 цукрових заводи, які виготовили 1,48 млн тонн

цукру та переробили 9,84 млн тонн цукрових буряків.

У 2010 році цукровими буряками по Україні було засіяно 502,86 тис. га площ. Станом на 2019 рік площі під цією культурою скоротились до 218,8 тис. га.

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