НБУ повернувся на міжбанк і купив $34 мільйони

Національний банк 2 квітня на міжбанківському валютному ринку купив 34 млн дол. США.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"Ми знову повернулися на міжбанківський валютний ринок та купили 34 млн дол. США. Ситуація сприяла цьому – пропозиція валюти з боку бізнесу перевищувала попит. Наприкінці торгового дня котирування впали нижче позначки 27,5",- йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що 2 квітня провели чергову операцію з обміну готівкового долара на безготівковий та в повному обсязі задовольнили заявки 11 банків на суму 241,5 млн дол. США.

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Найближчим часом ці готівкові кошти опиняться у банківських відділеннях та підуть на задоволення відкладеного попиту громадян.

Як повідомляв Укрінформ, НБУ вже забезпечив поставку з-за кордону в Україну валютної готівки в євро та доларах США і з 19 березня щотижня проводить по декілька операцій з продажу готівкової валюти за безготівку. За цей період НБУ продав банкам $310 млн та 42 млн євро. Попит банків на готівку в євро вже повністю задоволено, однак попит на готівковий долар все ще лишається.