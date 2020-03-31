В Україні представили рейтинг прозорості держпідприємств

У Києві представили рейтинг прозорості держпідприємств в Україні.

У Києві на онлайн-пресконференції, що транслювалася на YouTube-каналі Укрінформу, представили рейтинг "Прозорість державних підприємств в Україні".

Дослідження провели Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) у партнерстві з Інститутом економічних та соціальних реформ (INEKO, Словаччина) за підтримки SlovakAid, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рейтинг спрямований на підвищення ефективності управління державними підприємствами. Напрацювання проєкту щодо прозорості та фінансового здоров'я будуть корисні для оцінки сучасних українських та європейських тенденцій щодо інформаційної відкритості та фінансової стійкості державних компаній, а також органів місцевого самоврядування», - зазначила Ірина Степанова з МЦПД.

Дослідники проаналізували показники прозорості провідних 50 українських державних компаній та створили інтерактивний портал для відображення результатів для окремих компаній.

«Найбільш прозорими у 2019 році були державні підприємства з постачання газу, електроенергії та транспортні компанії. Дослідження також показало, що чим більше на підприємстві працівників, тим воно прозоріше», - покоментував Єгор Киян з МЦПД.

Як зазначалося, лідер рейтингу досягає рівня прозорості в понад 55%. Загалом, перша п’ятірка найбільш прозорих у своїй діяльності українських підприємств така: Енергоатом, Укрзалізниця, УкрРух, Одеський припортовий завод, Центроенерго.

Водночас, найменш прозорими визнано переважно ті підприємства, які не мають власних вебресурсів, або вони в них малоінформативні й унеможливлюють дослідження. Середній же індекс прозорості українських держпідприємств становить 32%, і це означає, що існує великий потенціал для поліпшення цього показника, тому учасники проєкту обіцяють продовжити й розширити його в майбутньому.

«Ми оновимо рейтинги прозорості органів місцевого самоврядування та державних підприємств. Крім того, ми розширимо проєкт, оцінюючи незалежність ключових державних установ, які здійснюють аудит судових установ в Україні», - зазначив Петер Голяш з ІНЕКO.

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Учасники проєкту застерігають, що у зоні ризику щодо прозорості є також компанії, які працюють на межі між державним і приватним секторами. «Такі компанії оперують величезними коштами. У Словаччині це понад 10 млрд євро на рік, або дві третини доходів державного бюджету. Майже нічого не знаємо про купівлю й продаж ними майна, економічних показників, людських ресурсів або спонсорства», - поділився досвідом Міхал Пішко з Transparency International Slovakia.

На думку учасників, проєкт поліпшує якість демократії в країні, зменшує ризики корупції та витрачання державних коштів.