Низка країн зняла обмеження на експорт птиці з України

Станом на 30 березня обмеження на експорт української птиці повністю зняли Ірак та Сінгапур, із збереженням зонування - ще низка країн.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Навіть в умовах карантину ми усуваємо торговельні бар'єри - з України зняло обмеження на експорту птиці відразу кілька країн", - йдеться у повідомленні.

У відомстві перелічили торговельних партнерів, які зняли обмеження з України щодо грипу птиці.

Зокрема, станом на 30 березня 2020 року:

зняли обмеження з території України: Ірак, Сінгапур;

визнали зонування 25 км (від місця, де зафіксовано спалах грипу птиці): Об’єднані Арабські Емірати;

визнали зонування, застосоване Компетентним органом України (10 км): ЄС, Ізраїль, Молдова;

визнали регіоналізацію (обмеження на територію області): Азербайджан, Вірменія, Гонконг, Казахстан, Королівство Саудівська Аравія (КСА), Кувейт.

Як повідомляв Укрінформ, 18 січня 2020 року в приватному підприємстві «Хутір» (с. Бугаків Немирівського району Вінницької області) було зареєстровано загибель птиці. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу встановлено діагноз - грип.

22 січня 2020 року Європейський Союз тимчасово призупинив ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів через виявлений у Вінницькій області грип птиці. Яйця та яєчна продукція під ці обмеження не підпадали.

Однак уже 7 березня набуло чинності рішення Європейської комісії щодо внесення України до списку країн, до яких застосовуються принципи зонування під час реєстрації спалаху грипу птиці. Таким чином, із цієї дати експорт курятини до країн ЄС відновлено.