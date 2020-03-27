Засновник Alibaba допоміг Україні організувати закупку тестів на коронавірус – Ярославський

Без участі Джека Ма, засновника і голови ради директорів Alibaba Group, не вдалося б у такі короткі строки закупити для України тести для діагностики коронавірусу, оскільки китайські підприємства повністю завантажені замовленнями.

Про це сказав власник і президент інвестиційної групи DCH Олександр Ярославський в ефірі програми «Право на владу» на каналі 1+1.

«Мій друг Джек Ма був у мене в гостях. Він душевно поставився до України. Ще до зустрічі у Президента я його попрохав допомогти – я вже знав, що потрібні ось такі тести. Я попрохав його допомогти, і він відгукнувся. І це тому так швидко вийшло, і так все співпало», - сказав Ярославський.

Джек Ма безкоштовно передав Україні 50 тисяч тестів.

«Розуміючи, що цих тестів буде недостатньо, я попросив його організувати закупівлю тестів. І фонд його звернувся до заводу, тому що там неможливо розмістити замовлення за будь-які гроші. Продукцію заводів, які виробляють медичне обладнання, тести, викупляють уряди Італії, Німеччини, Росії. Так ось завдяки Джеку Ма ми придбали ще 100 тисяч тестів, які на наступному тижні прибудуть. Я хочу подякувати Кирилу Тимошенку (заступник керівника Офісу Президента України, - ред.), який брав участь в організації всієї цієї роботи, Офіс Президента і, звичайно, Президента, який прийняв Джека Ма і ось так прихилив його до нашої України, і він допоміг», - розповів бізнесмен.

Ярославський наголосив, що подарунок – це саме ПЛР-тести (метод полімеразної ланцюгової реакції, - ред.), які практично 100-відсотково визначають наявність захворювання.

Також бізнесмен зазначив, що розраховує і на подальшу допомогу Джека Ма, якщо знадобиться більше тестів. «Адже життя цілком складається з відносин», - резюмував Ярославський.

В цілому з Китаю вже були доставлені 250 тисяч експрес-тестів і 50 тисяч лабораторних тестів від Джека Ма. Україна закупила і очікує поставку 100 тисяч ПЛР-тестів з Південної Кореї вже 27 березня і стільки ж з Китаю наступного тижня.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 16 березня провів зустріч з представниками великого бізнесу, де йшлося про допомогу бізнесменів у боротьбі з коронавірусом.

Станом на ранок 27 березня в світі коронавірусом інфіковано 533 015 осіб, із них 124 387 вилікувалися, 24 093 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних випадків. Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.