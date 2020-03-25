До 15 мільярдів збитків у І кварталі - прогноз ТПП щодо авіаційної галузі

Авіаційний комітет Торгово-промислової палати (ТПП) заявив, що фінансові збитки авіаційної галузі від заходів запобігання поширенню коронавірусу можуть скласти від 10 до 15 млрд гривень в першому кварталі цього року.

Про це йдеться у рішенні з позачергового засідання комітету за участю представників авіаційної та туристично-готельної галузей, яке є у розпорядженні Укрінформу.

"Члени Авіаційного комітету зазначили про збитки щонайменше від десяти до п’ятнадцяти мільярдів гривень підприємствами авіаційної галузі тільки в першому кварталі поточного року", - йдеться у рішенні комітету.

Також зазначається, що найбільш вразливими з точки зору економічних наслідків підприємствами є аеропорти та українські авіакомпаніі, метеорологічні центри та служби, хендлінгові та авіапаливозаправні компанії, компанії з технічного обслуговування повітряних суден, кейтерингові компанії, спеціалізовані державні підприємства такі як Украерорух та державні аеропорти.

На засіданні ухвалено рішення надіслати підготовлені пропозиції за результатами обговорення щодо невідкладних дій з боку влади для збереження галузей.

У рішенні зазначається, що для відновлення повноцінної діяльності авіаційної галузі, обслуговуючих підприємств, туристичних компаній тощо потрібно невідкладно забезпечити з боку державної влади пакет реанімаційних кроків.

Зокрема, пакет антикризових заходів має передбачати, на думку Авіаційного комітету ТПП: можливість надання підприємствам галузей стабілізаційних кредитів; дозвіл надавати відпустки без збереження заробітної плати до закінчення карантину за згодою сторін; виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів держави при простої виробництва; право для державних аеропортів надавати канікули користувачам послуг для оплати послуг із подальшою компенсацією з боку держави; можливість автоматично пролонгувати дію Сертифікатів та актів льотних перевірок аеродромів.

Окремо учасники заідання наголосили на критичній необхідності залучення підприємств середнього та малого українського бізнесу до обговорення антикризових заходів з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Учасники засідання наголошують, що в іншому разі туристичну, авіаційну та готельну галузь може охопити рецесія, що буде незрівнянно гірша, ніж у 2008 році, то ж і період відновлення буде значно довшим.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення про заборону з 12 години 24 березня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 436 538 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 643 летальних і 111 889 випадків одужання.