У Міжнародній організації праці назвали можливі втрати працівників через пандемію

Згідно з дослідженням Міжнародної організації праці (МОП) внаслідок пандемії коронавірусу працівники до кінця поточного року втратять до 3,4 трильйона доларів США.

Про це інформують в Конфедерації вільних профспілок України, посилаючись на дослідження Міжнародної організації праці (МОП).

«Скорочення зайнятості - це й суттєві втрати доходів працівників. За оцінками авторів дослідження, до кінця 2020 року вони складуть від 860 мільярдів до 3,4 трильйона доларів США, що призведе до падіння споживання товарів і послуг, що своєю чергою відіб'ється на економічних перспективах підприємств і цілих країн», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, можна очікувати істотне зростання масштабів зубожіння зайнятого населення, оскільки «проблеми з доходами, що виникають зі зниженням економічної активності, призведуть до банкрутства працівників, які живуть за межею бідності або на межі.

Зокрема, за оцінками МОП, у світовому масштабі кількість людей, які поповнять лави бідних працівників, складе від 8,8 до 35 мільйонів. При цьому спочатку прогнозувалося, що в 2020 році цей показник, навпаки, знизиться на 14 мільйонів.

Також у записці МОП підкреслюється, що деякі категорії населення постраждають більше інших, що може призвести до посилення нерівності. Як уточнюється, йдеться про тих, хто працює на недостатньо захищених і низькооплачуваних робочих місцях, зокрема молодь і працівники старшого віку, а також жінки й трудові мігранти.