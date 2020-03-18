Нацбанк тимчасово призупиняє продаж нумізматики
Укрінформ
Національний банк тимчасово призупиняє продаж нумізматичної продукції.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"У зв'язку із запровадженням профілактичних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, Національний банк призупиняє реалізацію нумізматичної продукції", - йдеться в повідомленні.
З 18 березня 2020 року призупиняється реалізація нумізматичної продукції, замовленої через систему «Online замовлення».
Невикуплена нумізматична продукція, замовлена через систему "Online замовлення", буде доступна для реалізації після зняття профілактичних заходів.
Призупиняється також реалізація нумізматичної продукції через каси вільного продажу.
Про відновлення роботи Національний банк повідомлятиме додатково.