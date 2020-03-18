НБУ застеріг 7 фінустанов від порушення валютного законодавства

Національний банк застосував до семи небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України 16 березня 2020 року за результатом здійснених протягом ІV кварталу 2019 року виїзних позапланових перевірок кас небанківських фінансових установ з питань дотримання порядку і організації здійснення валютно-обмінних операцій застосував заходи впливу у вигляді письмових застережень до семи небанківських фінансових установ", - йдеться у повідомленні.

Заходи впливу було застосовано до ТОВ "Преміум Фінанс"; ТОВ "Фінансова Компанія "Константа М"; АТ "Фінансова Компанія "Аверс"; ТОВ "Фінансова Компанія "Магнат"; ТОВ "Фінансова Компанія "Октава Фінанс"; ПрАТ "УФГ"; ТОВ "ДСД Фінанс".