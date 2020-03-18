За день долар подорожчав на 53 копійки - до 27,06 гривні

Національний банк України на середу, 18 березня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 53 копійки - до 27,0566 грн за долар проти 26,5249 грн за долар у вівторок.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,0566 грн за долар проти 26,5249 грн за долар у вівторок, курс гривні до євро встановлено на рівні 29,7271 грн проти 29,5249 грн напередодні.

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Згідно з даними НБУ, офіційний курс гривні до долара США був вищим за 27 грн останнього разу 5 червня 2019 року і становив 27,2069 грн за долар.