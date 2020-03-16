У Нацбанку прогнозують зменшення переказів заробітчан в Україну цьогоріч

За попередніми оцінками Національного банку, на фоні поширення коронавірусу світом, обсяг переказів від заробітчан в Україну цього року може зменшитися на суму до 1 млрд дол. США.

Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"Минулого року перекази заробітчан в Україну становили близько 12 млрд дол. США. Наші попередні оцінки свідчать, що через коронавірус їх обсяг зменшиться на суму від 500 млн дол США до 1 млрд дол. США. Тобто надходження валюти в країну будуть меншими. Але у той же час ми бачимо, що і витрати українців на подорожі, а тому і відтік валюти, також зменшаться на суму близько 1,5 млрд дол. США",- сказав Сологуб.

Він зазначив, що Україна сьогодні є стабільнішою та більш підготовленою до криз, ніж у 2008 та 2014 роках. Маємо зростання ВВП понад 3%, маємо інфляцію близько 3%, розрив між експортом та імпортом є значно меншим.

"На валютному ринку справді є панічні настрої. Але Національний банк згладжує коливання, щоб заспокоїти українців та українські компанії.

Минулого тижня ми продали на ринку близько 1 млрд дол. США",- зауважив Сологуб.