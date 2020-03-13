За кілька місяців через е-кабінет забудовника ввели 1400 об'єктів - Федоров
Про це віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на виїзному засіданні Кабінету міністрів України в п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"1400 вже об'єктів введено за кілька місяців, вже завершили будівництво 858 об'єктів і сповістили про це державу", - заявив Федоров.
За його словами, за цей час забудовникам не відмовили жодного разу.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації України планує запустити адміністративні електронні послуги для будівництва об’єктів середнього та значного класу наслідків (СС2 та СС3) за 2-3 місяці.
13 грудня 2019 року в Україні презентували електронний кабінет забудовника, який надає адміністративні послуги для будівництва об’єктів незначного класу наслідків (СС1).