За кілька місяців через е-кабінет забудовника ввели 1400 об'єктів - Федоров

За кілька місяців роботи електронного кабінету забудовника в Україні ввели 1400 об'єктів нерухомості.

Про це віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на виїзному засіданні Кабінету міністрів України в п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"1400 вже об'єктів введено за кілька місяців, вже завершили будівництво 858 об'єктів і сповістили про це державу", - заявив Федоров.

За його словами, за цей час забудовникам не відмовили жодного разу.

Читайте також: В Україні запускають сайт під реформу містобудування

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації України планує запустити адміністративні електронні послуги для будівництва об’єктів середнього та значного класу наслідків (СС2 та СС3) за 2-3 місяці.

13 грудня 2019 року в Україні презентували електронний кабінет забудовника, який надає адміністративні послуги для будівництва об’єктів незначного класу наслідків (СС1).