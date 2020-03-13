Глава МЗС Польщі: "Північний потік-2" загрожує безпеці Європи

Проєкт "Північний потік-2" становить загрозу для безпеки Європи, оскільки посилює залежність від ненадійного постачальника - російського "Газпрому".

Про це в інтерв'ю агентству РБК заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович.

""Північний потік-2" становить загрозу європейській солідарності й енергетичній безпеці. Газопровід матиме негативні політичні й економічні наслідки для ЄС і підсилить нашу залежність від ненадійного постачальника - "Газпрому"", - акцентував Чапутович.

За його словами, реалізація проєкт призведе до квазімонополіі одного підрядника і єдиного шляху постачання.

На його думку, Газопровід не підвищує диверсифікацію ні постачальників енергії, ні напрямків постачання у регіоні Центральної та Східної Європи.