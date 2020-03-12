Укрпошта планує “вийти” на мільярдний прибуток та стати незалежною до 2024 року

Укрпошта планує “вийти” на мільярдний прибуток та стати незалежною до 2024 року

Укрінформ
АТ "Укрпошта" планує подвоїти дохід, вийти на прибуток в понад 1 млрд грн та стати незалежною від держави до 2024 року.

Про це йдеться в матеріалах, розданих до зустрічі генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського з пресою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, Укрпошта планує розвивати три напрямки, які мають вивести компанію на прибуток понад 1 млрд грн до 2024 року. Це - поштові послуги, фінансові послуги та торгівля.

Що до поштових послуг, Укрпошта ставить за мету залишити за собою перше місце серед поштових операторів України в міжнародному напрямку. Цей напрямок у компанії називають перспективним, оскільки вже сьогодні Україна є серед світових лідерів ринку хендмейду, яким торгують на міжнародних маркетплейсах, із часткою 9%.

Як вважають в Укрпошті, частка українського бізнесу на міжнародних майданчиках може суттєво зрости після того, як одна з найбільших та найпопулярніших у світі електронних платіжних систем PayPal розпочне повноцінну роботу в Україні.

Щодо внутрішніх поштових послуг, Укрпошта планує залишити за собою міцні позиції у сегменті співвідношення цін та якості. Це допоможе компанії посідати щонайменше друге місце на внутрішньому ринку країни.

Розвиток другого напрямку діяльності Укрпошти - надання фінансових послуг - залежить від прийняття законопроєкту №2788. Так, компанія бачить свою перспективу в наданні онлайн фінансових послуг, особливо в сільській місцевості, оскільки банківських відділень там подекуди немає, а подекуди продовжують скорочуватися (в невеликих населених пунктах закрилося 32% відділень банків із 2016 року).

Крім того, в Укрпошті припускають, що в результаті часткової приватизації компанії може відбутися обмін акціями Укрпошти та якогось банку.

Уже на сьогодні Укрпошті належить 35% від загального обсягу виплат пенсій та 28% ринку переказів.

Однак, за умови ухвалення законопроєкту №2788 та запровадження поштових рахунків, економія для бюджету від доставки пенсій становитиме близько 2 млрд грн. Це може відбутися через зменшення питомої ваги регульованих державою послуг, частка яких у роботі Укрпошти сьогодні становить 50%, але може бути доведена до 9,5%.

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Що до третього напрямку діяльності Укрпошти - торгівлі, то тут планується розвиток власних електронних каталогів та маркетплейсів. Уже сьогодні асортимент компанії налічує 10 тис. найменувань, а товарообіг становить близько 1 млрд грн.

Як повідомлялося, АТ "Укрпошта" отримало за 2019 рік 607 млн грн чистого прибутку до оподаткування проти 627 млн грн збитку в 2018 році.

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг компанії торік сягнув 8,1 млрд грн. Він зріс на майже на 1,3 млрд грн, або на 18,7% у порівнянні з 2018 роком.

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