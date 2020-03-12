Укрпошта планує “вийти” на мільярдний прибуток та стати незалежною до 2024 року

АТ "Укрпошта" планує подвоїти дохід, вийти на прибуток в понад 1 млрд грн та стати незалежною від держави до 2024 року.

Про це йдеться в матеріалах, розданих до зустрічі генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського з пресою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, Укрпошта планує розвивати три напрямки, які мають вивести компанію на прибуток понад 1 млрд грн до 2024 року. Це - поштові послуги, фінансові послуги та торгівля.

Що до поштових послуг, Укрпошта ставить за мету залишити за собою перше місце серед поштових операторів України в міжнародному напрямку. Цей напрямок у компанії називають перспективним, оскільки вже сьогодні Україна є серед світових лідерів ринку хендмейду, яким торгують на міжнародних маркетплейсах, із часткою 9%.

Як вважають в Укрпошті, частка українського бізнесу на міжнародних майданчиках може суттєво зрости після того, як одна з найбільших та найпопулярніших у світі електронних платіжних систем PayPal розпочне повноцінну роботу в Україні.

Щодо внутрішніх поштових послуг, Укрпошта планує залишити за собою міцні позиції у сегменті співвідношення цін та якості. Це допоможе компанії посідати щонайменше друге місце на внутрішньому ринку країни.

Розвиток другого напрямку діяльності Укрпошти - надання фінансових послуг - залежить від прийняття законопроєкту №2788. Так, компанія бачить свою перспективу в наданні онлайн фінансових послуг, особливо в сільській місцевості, оскільки банківських відділень там подекуди немає, а подекуди продовжують скорочуватися (в невеликих населених пунктах закрилося 32% відділень банків із 2016 року).

Крім того, в Укрпошті припускають, що в результаті часткової приватизації компанії може відбутися обмін акціями Укрпошти та якогось банку.

Уже на сьогодні Укрпошті належить 35% від загального обсягу виплат пенсій та 28% ринку переказів.

Однак, за умови ухвалення законопроєкту №2788 та запровадження поштових рахунків, економія для бюджету від доставки пенсій становитиме близько 2 млрд грн. Це може відбутися через зменшення питомої ваги регульованих державою послуг, частка яких у роботі Укрпошти сьогодні становить 50%, але може бути доведена до 9,5%.

Що до третього напрямку діяльності Укрпошти - торгівлі, то тут планується розвиток власних електронних каталогів та маркетплейсів. Уже сьогодні асортимент компанії налічує 10 тис. найменувань, а товарообіг становить близько 1 млрд грн.

Як повідомлялося, АТ "Укрпошта" отримало за 2019 рік 607 млн грн чистого прибутку до оподаткування проти 627 млн грн збитку в 2018 році.

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг компанії торік сягнув 8,1 млрд грн. Він зріс на майже на 1,3 млрд грн, або на 18,7% у порівнянні з 2018 роком.