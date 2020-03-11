Фонд гарантування у лютому завершив ліквідацію двох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у лютому завершив ліквідацію двох банків - АТ "КБ "ТК Кредит" та АТ КБ "Експобанк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"У лютому 2020 року завершилася ліквідація двох банків – АТ "КБ "ТК Кредит" та АТ КБ "Експобанк". Після внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повноваження Фонду як ліквідатора цих банків припинено", - йдеться в повідомленні.

Також у зв’язку з поданням документів для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення ПАТ "БГ Банк" і ПАТ "Легбанк" як юридичних осіб завершено виплати гарантованого відшкодування вкладникам цих установ.

Усього вкладникам з початку процедури виведення банків з ринку виплачено: ПАТ "БГ Банк" - 270,8 млн грн та ПАТ "Легбанк" - 111,9 млн грн.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду продовжено на рік ліквідацію АТ "КБ "Союз" - з 16 березня 2020 року до 15 березня 2021 року включно.

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Як повідомлялось, ПАТ КБ "ТК Кредит" визнано неплатоспроможним 9 лютого 2016 року через непрозорість структури власності.

Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ "ТК Кредит" Нацбанк прийняв 7 квітня 2016 року.

Національний банк України 22 січня 2015 року прийняв рішення про ліквідацію та відкликання банківської ліцензії АТ "КБ "Експобанк".